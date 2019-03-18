\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle \u0130ran'la do\u011fu s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda PKK'ya y\u00f6nelik ortak operasyon yapmaya ba\u015flad\u0131k. Sonucu a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z. Bunlara nefes ald\u0131rmayaca\u011f\u0131z" dedi. D\u00fcnya rekoru bu ma\u00e7ta k\u0131r\u0131ld\u0131! Tarihe ge\u00e7tilerSultanbeyli'de halk otob\u00fcs\u00fc gecekonduya \u00e7arpt\u0131Zaferin 104. y\u0131l\u0131 \u2019Cennet \u00c7ocuklar\u0131\u2019yla an\u0131ld\u0131
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