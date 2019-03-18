\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, " Bu sabah 08.00 itibariyle \u0130ran'la do\u011fu s\u0131n\u0131r\u0131m\u0131zda PKK'ya y\u00f6nelik ortak operasyon yapmaya ba\u015flad\u0131k. Sonucu a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z. Bunlara nefes ald\u0131rmayaca\u011f\u0131z" dedi.Hamile kal\u0131rsa d\u00fcnyada bir ilk ya\u015fanacak!L\u00f6semi hastas\u0131 \u00d6yk\u00fc Arin'e, s\u00fcrpriz do\u011fum g\u00fcn\u00fcSultanbeyli'de halk otob\u00fcs\u00fc gecekonduya \u00e7arpt\u0131
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