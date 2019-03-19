Tunceli Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca Halklar\u0131n Demokratik Partisi (HDP) E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli hakk\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. 'E\u015fimin sevgilisi' dedi, deh\u015fet sa\u00e7t\u0131!ABD\u2019de 18 Mart \u00c7anakkale Zaferi kutland\u0131 ve \u00c7anakkale \u015fehitleri an\u0131ld\u0131Bitlis'in 2 il\u00e7esinde soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131!
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