Tunceli Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nca Halklar\u0131n Demokratik Partisi (HDP) E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Sezai Temelli hakk\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc propagandas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.PARTNERBu insanlar\u0131 sadece Rusya`da g\u00f6rebilirsiniz!ABD\u2019de 18 Mart \u00c7anakkale Zaferi kutland\u0131 ve \u00c7anakkale \u015fehitleri an\u0131ld\u0131Bitlis'in 2 il\u00e7esinde soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum