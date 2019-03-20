\u015e\u0131rnak' \u0131n Cudi da\u011f\u0131 b\u00f6lgesinde PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan daha \u00f6nceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 askerin \u015fehit oldu\u011fu, 1 askerin yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi..Bu il\u00e7ede 7'den 70'e herkes bisiklet kullan\u0131yorTaksiciler \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni\u2019nde T\u00fcrkiye\u2019nin \u2019En\u2019leri se\u00e7ildiVali Memi\u015f\u2019ten 91 ya\u015f\u0131ndaki \u015fehit annesine ziyaret
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