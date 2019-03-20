Merkez\u00fcss\u00fc Denizli' nin Ac\u0131payam il\u00e7esi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan b\u00f6lgede b\u00fcy\u00fckl\u00fckleri 4.8 ve 4.5 olan art\u00e7\u0131 sars\u0131nt\u0131lar meydana geldi... D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck Atat\u00fcrk Heykeli'ne do\u011fru heyecanl\u0131 atlay\u0131\u015f\u00dcniversite ve Kolejden e\u011fitimde \u00f6rnek i\u015f birli\u011fiAK Parti B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Mevl\u00fct Uysal:\u201d \u0130\u015f\u00e7inin al\u0131n terini korumakla m\u00fckellefiz\u201d
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