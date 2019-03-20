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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından  bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5  olan artçı sarsıntılar  meydana geldi...

Merkezüssü Denizli' nin Acıpayam ilçesi'nde saat 09.34 de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 4.8 ve 4.5 olan artçı sarsıntılar meydana geldi...

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