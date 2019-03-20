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GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

DHA: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.

DHA: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır.

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