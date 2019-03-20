DHA: MGK sonras\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131: Yeni Zelanda'da masum insanlar\u0131n yaln\u0131zca inan\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 hunharca katledildi\u011fi ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131 \u015fiddetle k\u0131nanm\u0131\u015ft\u0131r.PARTNERDemet Akba\u011f'a taziye ziyaretiTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: Yarg\u0131da ger\u00e7ek anlamda vesayeti tasfiye ettik (2)\u0130stanbul'da sald\u0131r\u0131 haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131ndaki I\u015e\u0130D'li yakaland\u0131!
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