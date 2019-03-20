DHA: MGK sonras\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131: Yeni Zelanda'da masum insanlar\u0131n yaln\u0131zca inan\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 hunharca katledildi\u011fi ter\u00f6r sald\u0131r\u0131s\u0131 \u015fiddetle k\u0131nanm\u0131\u015ft\u0131r. R\u00fczgar\u0131n y\u00f6n\u00fcn\u00fc tahmin edemeyince kendisine gaz s\u0131kan polislerHDP Milletvekili S\u00fcr\u00fcc\u00fc'ye 1 y\u0131l 8 ay hapis cezas\u0131Suriye'deki nevruz kutlamalar\u0131 nedeniyle s\u0131n\u0131r g\u00fcvenli\u011fi artt\u0131r\u0131ld\u0131
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