DHA: DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130: ABD Y\u00f6netimi\u2019nin \u0130srail taraf\u0131ndan 1967 y\u0131l\u0131ndan bu yana i\u015fgal alt\u0131nda tutulan Golan Tepeleri \u00fczerindeki \u0130srail egemenli\u011fini tan\u0131ma karar\u0131n\u0131 esefle kar\u015f\u0131l\u0131yor ve \u015fiddetle k\u0131n\u0131yoruz.PARTNERBalkonda a\u015fka geldiler! Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc resmen a\u00e7\u0131klad\u0131! 2500 polis al\u0131nacakDenizli'de e\u011fitime 'deprem' engeli!
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