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GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

DHA: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

DHA: DIŞİŞLERİ: ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

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