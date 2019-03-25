DHA: DI\u015e\u0130\u015eLER\u0130: S\u00f6zkonusu karar, Suriye\u2019nin ve t\u00fcm b\u00f6lge \u00fclkelerinin toprak b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcne \u00f6nem atfeden \u00fclkemiz ve uluslararas\u0131 toplumun sorumluluk sahibi \u00fcyeleri bak\u0131m\u0131ndan tamamen h\u00fck\u00fcms\u00fczd\u00fcr.PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z fena frikik verdi! Bir de \u00fcst\u00fcne r\u00fczgar \u00e7\u0131k\u0131nca...Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc resmen a\u00e7\u0131klad\u0131! 2500 polis al\u0131nacakDenizli'de e\u011fitime 'deprem' engeli!
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