DHA: 15 Temmuz darbe giri\u015fiminin ard\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan FET\u00d6 \/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda "Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi" su\u00e7undan yarg\u0131lanan eski futbolcu \u0130smail Demiriz 6 y\u0131l 3 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.Deniz \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Muhte\u015femEski BBP Genel Ba\u015fkan\u0131 Muhsin Yaz\u0131c\u0131o\u011flu vefat\u0131n\u0131n 10. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde an\u0131ld\u0131Mahzar Alanson: O kadar yokluk \u00e7ektik ki \u015fimdi her \u015feyin ula\u015f\u0131labilir olmas\u0131 enteresan geliyor
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