Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Ac\u0131payam il\u00e7esinde bug\u00fcn ya\u015fanan 4.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan okullar\u0131n per\u015fembe ve cuma g\u00fcn\u00fc tatil edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'daki sekreter Yasemin'e bir de \u015fimdi bak\u0131n!Ka\u011f\u0131thane'de ilgin\u00e7 kaza: Merdivenleri yol san\u0131nca...Hortum i\u015f\u00e7iyi demir \u015femsiyeyle b\u00f6yle u\u00e7urdu
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