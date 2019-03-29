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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme  Antalya Belek' te başladı..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı..

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