D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ve Rusya Federasyonu D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov aras\u0131ndaki ikili g\u00f6r\u00fc\u015fme Antalya Belek' te ba\u015flad\u0131..PARTNEREvsiz kalan \u00fcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z yar\u0131 \u00e7\u0131plak kamp yaparken yakaland\u0131!Maltepe Belediye Ba\u015fkan\u0131 K\u0131l\u0131\u00e7, hak sahiplerine tapular\u0131n\u0131 teslim ettiUzmanlar uyar\u0131yor! Bu oyunca\u011f\u0131 \u00e7ocu\u011funuza sak\u0131n almay\u0131n
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