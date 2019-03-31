CUMHUR\u0130YET Halk Partisi Siverek Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Fatih Bucak, AK Parti'nin il\u00e7e belediye meclis \u00fcyesi aday\u0131 Nusret Kaya\u2019y\u0131 \u201cdarp\u201d etti\u011fi iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.5 dil bilen bilgisayar yaz\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131n evinden \u00e7\u0131kanlar polisi bile \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Do\u011fu sand\u0131k ba\u015f\u0131nda (2)Ya\u015fl\u0131 \u00e7ift sand\u0131k ba\u015f\u0131na yal\u0131n ayak gitti
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