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GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Uşak ve Balıkesir'de İYİ Parti adaylarımız öndedir.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Uşak ve Balıkesir'de İYİ Parti adaylarımız öndedir. Bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Milletin tercihlerine saygı duymak demokrasinin bir emridir.

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