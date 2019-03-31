\u0130Y\u0130 Parti lideri Meral Ak\u015fener: U\u015fak ve Bal\u0131kesir'de \u0130Y\u0130 Parti adaylar\u0131m\u0131z \u00f6ndedir. Bir alg\u0131 operasyonu yap\u0131lmak istenmektedir. Milletin tercihlerine sayg\u0131 duymak demokrasinin bir emridir.Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...CHP'li Tun\u00e7 Soyer: Yar\u0131n ilk i\u015fim en az oy ald\u0131\u011f\u0131m mahallelere gitmekAyd\u0131n'da Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n aday\u0131 CHP'li \u00c7er\u00e7io\u011flu yeniden kazand\u0131
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