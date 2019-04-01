MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, ''\u00dclke g\u00fcndeminden se\u00e7im konusu tamamen \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Parti olarak milletimizin vermi\u015f oldu\u011fu mesaj\u0131 analiz edip yorumlayaca\u011f\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131kt\u0131r'' dedi.PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Antalya'da CHP'li Muhittin B\u00f6cek kazand\u0131 (2)\u00c7ank\u0131r\u0131 Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 MHP aday\u0131 Esen kazand\u0131
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