DHA: Y\u00fcksek Se\u00e7im Kurulu (YSK), Ba\u015fkan Sadi G\u00fcven'in ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ola\u011fan\u00fcst\u00fc olarak topland\u0131.U\u00e7a\u011fa bunlarla binmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131nca... Polis bile \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc!AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yavuz: \u0130l Se\u00e7im Kurulu tedbir karar\u0131 vererek say\u0131m\u0131 durdurduMira\u00e7 Kandilinde \u015euhut\u2019ta camiler doldu ta\u015ft\u0131
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