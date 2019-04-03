DHA: YSK'n\u0131n toplanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul \u0130l Secim Kurulu'nun ald\u0131\u011f\u0131 7 il\u00e7ede ge\u00e7ersiz oylar\u0131n say\u0131m\u0131n\u0131n durdurulmas\u0131 karar\u0131 kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kendi u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131 yapt\u0131, tam havalanacakken u\u00e7u\u015f iznine tak\u0131ld\u0131YSK ola\u011fan\u00fcst\u00fc topland\u0131AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yavuz: \u0130l Se\u00e7im Kurulu tedbir karar\u0131 vererek say\u0131m\u0131 durdurdu
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