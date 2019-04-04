\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130zmir Torbal\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Ramazan \u0130smail Uygur hakk\u0131nda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131nca Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131na su\u00e7 duyurusunda bulunuldu ve gerekli incelemeler ba\u015flat\u0131ld\u0131."PARTNERTatilde yeni trend 'solomooning'Simavl\u0131 ba\u015fkanlar, mazbatalar\u0131n\u0131 ald\u0131Tebrik \u00e7i\u00e7e\u011fi yerine ba\u011f\u0131\u015f yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi
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