\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonu kapsam\u0131nda; \u015e\u0131rnak Bestler Dereler B\u00f6lgesi'nde silah ve m\u00fchimmatlar\u0131 ile birlikte 5 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. B\u00f6lgede operasyonlar devam etmektedir."PARTNER\u00dcnl\u00fc ismi g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc: Ne yap\u0131yor?Bin y\u0131ll\u0131k gelenek Osmangazi\u2019de g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131Dr. Murat Oru\u00e7: Ki\u015fisel verilerin gizlili\u011fi konusunda halk bilin\u00e7lendirilmeli