DHA: B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'ye se\u00e7im \u00f6ncesi 11 bin 186 ki\u015finin ikamet kayd\u0131n\u0131n ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 \u00fczerine polis bu sabah operasyon ba\u015flatt\u0131.Ger\u00e7ek ya\u011fmurla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Y\u0131llard\u0131r orada duruyormu\u015fZeytinburnu\u2019nun kad\u0131n muhtar\u0131 Edanur Mente\u015f: \u201cBir pazar kahvalt\u0131s\u0131nda muhtar olma fikri akl\u0131ma geldi\u201d\u0130zmir'de FET\u00d6 operasyonu!
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