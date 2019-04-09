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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

DHA: FETÖ üyeliğinden yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

DHA: FETÖ üyeliğinden yargılanan ve meslekten ihraç edilen Balyoz davası savcılarından Hüseyin Kaplan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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