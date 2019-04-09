Manisa'n\u0131n Soma il\u00e7esinin k\u0131rsal Ya\u011fl\u0131l\u0131 Mahallesi'nde, tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerini ta\u015f\u0131yan ot\u00fcb\u00fcs devrildi, \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.Tatil plan\u0131 yapanlar dikkat! \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel ve en ucuz yerleri...Gaziantep'te dolu ve sa\u011fanak sele neden oldu8. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi ailesiyle okulu bas\u0131p ter\u00f6r estirdi! Korkun\u00e7 olay
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