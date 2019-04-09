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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

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