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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 12:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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