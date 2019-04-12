Yarg\u0131tay'\u0131n bozma karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ankara 10. A\u011f\u0131r ceza mahkemesi taraf\u0131ndan yeniden g\u00f6r\u00fclen 12 Eyl\u00fcl davas\u0131nda Kenan Evren ve Tahsin \u015eahinkaya hakk\u0131nda kamu davas\u0131n\u0131n ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verildi. Kara deli\u011fe d\u00fc\u015fersek ne olur?Japonya \u201cHazineler ve Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011fu\u2019nda Lale Gelene\u011fi Sergisi\u201dne ev sahipli\u011fi yap\u0131yor\u00c7ocuk haklar\u0131 beyaz perdede
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