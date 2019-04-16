D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "\u0130ran \u0130slam Cumhuriyeti D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Cevad Zarif yar\u0131n \u00fclkemize bir \u00e7al\u0131\u015fma ziyaretinde bulunacakt\u0131r.PARTNERO \u015fu anda \u00fclkenin en \u00fcnl\u00fc isimlerinden biri! Kim oldu\u011funu \u00f6\u011frenen \u015foke oluyorSusan nineden gen\u00e7lere \u00f6\u011f\u00fct: Sevgi ve sayg\u0131y\u0131 elden b\u0131rakmay\u0131nHarvard\u2019tan davet alan Bayrakl\u0131l\u0131 \u00f6\u011frencilere tam destek
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