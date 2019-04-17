DHA: Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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DHA: Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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