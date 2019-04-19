DHA: Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlardan, kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mümin Sarıdoğan (60), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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DHA: Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalanlardan, kurtarılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mümin Sarıdoğan (60), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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