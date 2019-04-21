CHP'de ola\u011fan\u00fcst\u00fc toplant\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yap\u0131larak CHP'li y\u00f6netici ve vekiller Ankara'ya \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131.PARTNERDad\u0131 dizisinin ha\u015far\u0131 \u00e7ocu\u011fu bak\u0131n \u015fimdi ne yap\u0131yor!Elaz\u0131\u011f\u2019da Nisan ay\u0131nda kar s\u00fcrpriziGe\u00e7en y\u0131l b\u00f6bre\u011fini sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131karan adam bu kez ci\u011ferini de sat\u0131l\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131
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