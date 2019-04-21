CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ''\u015eehidin cenaze namaz\u0131 yerine getirilmedi, anne ve baba ac\u0131l\u0131, k\u00f6yl\u00fc ac\u0131l\u0131. O k\u00f6yde oturanlar\u0131n hi\u00e7birinin kabahati yoktur. D\u0131\u015far\u0131dan gelenlerin tezgah\u0131d\u0131r bu'' dedi.PARTNER Yaz aylar\u0131nda sa\u011fl\u0131kl\u0131 bronzluk m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Miting nedeniyle Marmaray \u0130stasyonunda yo\u011funluk ya\u015fand\u0131Ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dolu a\u011fa\u00e7lara zarar verdi
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