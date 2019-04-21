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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Şehidin cenaze namazı yerine getirilmedi, anne ve baba acılı, köylü acılı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Şehidin cenaze namazı yerine getirilmedi, anne ve baba acılı, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirinin kabahati yoktur. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır bu'' dedi.

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