\u0130Y\u0130 Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Meral Ak\u015fener, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na ge\u00e7mi\u015f olsun ziyareti i\u00e7in CHP Genel Merkezi'nde.PARTNERBu k\u00fcp\u00fc g\u00f6zaltlar\u0131n\u0131za s\u00fcr\u00fcn! Sonuca inanamayacaks\u0131n\u0131zKazada motosiklet kul\u00fcb\u00fc derne\u011fi \u00fcyesi ile \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pek \u00f6ld\u00fc (2)Nusaybin\u2019de sel; evler su alt\u0131na kald\u0131\u00a0
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