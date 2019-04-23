Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan 81 ilde e\u015f zamanl\u0131 yap\u0131lan huzurlu sokaklar uygulamas\u0131nda, \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan aranan 1452 ki\u015fi yakaland\u0131.Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil! Ba\u015fta kimse anlam veremedi ama...D-100'deki feci kazan\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Hastal\u0131\u011f\u0131na \u00e7are ararken bir de maa\u015f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc
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