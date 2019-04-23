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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:21 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
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