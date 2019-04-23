CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: \u015eehit cenazesine giderken herkesle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.\nAileyle, muhtarla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. Daha kiminle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcls\u00fcn arkada\u015flar?Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil! Ba\u015fta kimse anlam veremedi ama...Ekrem \u0130mamo\u011flu, Beylikd\u00fcz\u00fc'nde \u00e7ocuklarla zeytin a\u011fac\u0131 dikti'Sel\u00e7uk Havac\u0131l\u0131k \u015eenlikleri'nde turizm vurgusu
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