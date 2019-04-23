CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: \u015eehit cenazesine giderken herkesle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc.\nAileyle, muhtarla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc. Daha kiminle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcls\u00fcn arkada\u015flar?PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiEkrem \u0130mamo\u011flu, Beylikd\u00fcz\u00fc'nde \u00e7ocuklarla zeytin a\u011fac\u0131 dikti'Sel\u00e7uk Havac\u0131l\u0131k \u015eenlikleri'nde turizm vurgusu
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