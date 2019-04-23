YSK'n\u0131n 'KHK'l\u0131lar karar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiren Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ''YSK\u2019n\u0131n KHK ile ilgili ald\u0131\u011f\u0131 karar, do\u011fru bir karar. Daha \u00f6nce de benzer kararlar var'' dedi.Temizlik yaparken \u00e7ekti\u011fi videolarla \u00f6yle bir kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131 ki...Hollanda sava\u015f gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti (2) - YenidenBozcaadal\u0131lar, 23 Nisan'da sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131
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