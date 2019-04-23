Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, YSK\u2019n\u0131n karar\u0131na ili\u015fkin , ''YSK\u2019n\u0131n karar\u0131na yorum yapmam yanl\u0131\u015f olur. S\u00fcre\u00e7 tamamlanm\u0131\u015f de\u011fil, kanaat belirtmem do\u011fru olmaz. \u00c7\u00fcnk\u00fc i\u015fin konusu benim\u201d dediHi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011fil! Ba\u015fta kimse anlam veremedi ama...Hollanda sava\u015f gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti (2) - YenidenBozcaadal\u0131lar, 23 Nisan'da sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131
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