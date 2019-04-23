Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, YSK\u2019n\u0131n karar\u0131na ili\u015fkin , ''YSK\u2019n\u0131n karar\u0131na yorum yapmam yanl\u0131\u015f olur. S\u00fcre\u00e7 tamamlanm\u0131\u015f de\u011fil, kanaat belirtmem do\u011fru olmaz. \u00c7\u00fcnk\u00fc i\u015fin konusu benim\u201d dediPARTNEREski\u015fehir, Londra ve New York'u geride b\u0131rakt\u0131Hollanda sava\u015f gemisi \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7ti (2) - YenidenBozcaadal\u0131lar, 23 Nisan'da sigaray\u0131 b\u0131rakt\u0131
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