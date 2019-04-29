Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Suriye'de ya\u015fanan g\u00fcncel geli\u015fmeler hakk\u0131nda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu. Yar\u0131m as\u0131rd\u0131r Murat 124 sevdas\u0131ndan vazge\u00e7ilmiyorMarmaris'te turizm g\u00fcvenlik ve bilgilendirme toplant\u0131s\u0131Eski Alman Cumhurba\u015fkan\u0131ndan \u0130mamo\u011flu'na tebrik ziyareti
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