DHA: Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, Trump ile g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde Rusya' dan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir \u00e7al\u0131\u015fma grubu kurulmas\u0131 teklifini g\u00fcndeme getirdi\u011fi \u00f6\u011frenildiPARTNERBel ve s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131 \u00e7ekiyorsan\u0131z bir de bunu deneyin\u00c7\u00f6lyak hastalar\u0131 i\u00e7in y\u00fczlerce kilometre pedal \u00e7eviriyorlarAfganlar\u0131n 'umut' yolculu\u011fu; baz\u0131lar\u0131 \u00f6ld\u00fc, 200'den fazlas\u0131 Diyarbak\u0131r'da
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