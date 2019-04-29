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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 23:49 | Son Güncelleme

DHA: Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DHA: Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar vakalarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de teknolojinin kötü kullanılması”TİHEK Başkanı Arslan: “Cinsel istismar vakalarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de teknolojinin kötü kullanılması”
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