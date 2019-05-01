DHA: \u0130\u00c7\u0130\u015eLER\u0130 Bakanl\u0131\u011f\u0131: 1 May\u0131s Emek ve Dayan\u0131\u015fma G\u00fcn\u00fc nedeniyle d\u00fczenlenen 16 korsan g\u00f6steriye kat\u0131lan toplam 145 ki\u015fi hakk\u0131nda yasal i\u015flem yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.PARTNER\u0130\u015fte gece hayat\u0131n\u0131n merkezi!Edremit'te i\u015f\u00e7iler 1 May\u0131s'\u0131 Leman Sam konseriyle kutlad\u0131Bursa'da 1 May\u0131s tatili, park ve ye\u015fil alanlar\u0131 doldurdu
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