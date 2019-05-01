DHA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum.

