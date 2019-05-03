MSB: Irak'\u0131n kuzeyi Metina b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak, s\u0131\u011f\u0131nak ve m\u00fchimmat deposu olarak kullan\u0131lan hedefler imha edildi. Kocas\u0131n\u0131 bu halde yakalad\u0131! Bak\u0131n ard\u0131ndan ne yapt\u0131Spiker K\u00fcbra Eken\u2019i darp eden B\u00fclent Eken'in cezas\u0131 onand\u0131Gelece\u011fin sinemac\u0131lar\u0131 Film Festivali\u2019nde bulu\u015ftu
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