\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin, ailelerin de deste\u011fini alarak y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sayesinde 2019 ilk 4 ay\u0131nda 127 \u00f6rg\u00fct mensubu teslim oldu. Rezalet! \u00d6\u011frencilerine foto\u011fraflar\u0131n\u0131 yollay\u0131p...Sosyal medyan\u0131n en iyileri \u00f6d\u00fcllerine kavu\u015ftuDoland\u0131r\u0131lan ya\u015fl\u0131 adama Ata\u015fehir Belediyesi\u2019nden tekerlekli sandalye
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