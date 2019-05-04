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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

Suriye’nin Azez bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.

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