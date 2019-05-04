Suriye\u2019nin Azez b\u00f6lgesinde ter\u00f6ristlerle g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada, 1 y\u00fczba\u015f\u0131 \u015fehit olurken, 1 binba\u015f\u0131 ise a\u011f\u0131r yaraland\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiBursa\u2019da kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm konu\u015fulduVan G\u00f6l\u00fc'nde ka\u00e7ak avlan\u0131lan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre a\u011f bulundu
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