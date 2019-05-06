\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Yeni d\u00f6nemde kimlik, ehliyet, pasaport almak i\u00e7in ba\u015fvuranlar, ba\u015fvurdu\u011fu g\u00fcnde randevu alabilecek.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiK\u0131y\u0131lardan 2 b\u00fcy\u00fck ikramiye talihlisi \u00e7\u0131kt\u0131!G\u0131da M\u00fchendisli\u011fi \u00f6\u011frencilerden \u2018G\u0131da Y\u00fcksek Komisyonu\u2019 talebi
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