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GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yarın saat 10.00'da CHP Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekilleri ile toplantı yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında yarın saat 10.00'da CHP Parti Meclisi üyeleri ve tüm milletvekilleri ile toplantı yapılacak.

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