CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda yar\u0131n saat 10.00'da CHP Parti Meclisi \u00fcyeleri ve t\u00fcm milletvekilleri ile toplant\u0131 yap\u0131lacak.PARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...Ramazan\u2019\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc uzun pide kuyruklar\u0131 olu\u015ftuBakan Turhan, Bak\u00fc-Tiflis-Kars Demiryolu Mutabakat Zapt\u0131 \u0130mza T\u00f6reni\u2019ne kat\u0131ld\u0131
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